Le Baccarat est l’un des jeux de cartes les plus emblématiques ayant jamais existé, attirant des millions de joueurs à travers le globe. Notamment en Asie, les adeptes de ce jeu prestigieux ne cessent d’augmenter chaque année au hit n spin casino. Les origines du jeu sont cependant controversées et elles varient selon les sources. Avec l’avènement de l’internet, le jeu est entré dans une nouvelle ère. Il est devenu plus accessible au public et les interfaces graphiques le rendent plus attractif. Voici les 7 meilleures applications pour jouer au baccarat.

1. Baccarat ! Real Baccarat Exp

Offrir une expérience de jeu similaire à celle des casinos terrestres, c’est l’idée derrière la création de ce jeu de carte. L’application de Fil Games reprend les concepts du baccarat traditionnel et du Punto Banco. La plateforme est une réussite. Les joueurs ont accès à un tutoriel facile, des statistiques et une historique. Le plaisir que procurent les options du jeu comme des paramètres de personnalisation, des cadeaux et des paris supplémentaires sont agréables. La convivialité est de mise grâce aux graphismes époustouflants et à l’aspect que présente son interface. Un classement mondial est établi pour permettre aux joueurs de donner le maximum d’eux-mêmes. Les joueurs prennent du plaisir à consacrer des heures au jeu.

2. Live Baccarat

Le baccarat de Abzorba Games propose des sessions en live qui réunissent des milliers de joueurs dans le monde. L’entreprise est spécialisée dans les jeux de casinos. Il suffit de se rendre dans un salon de jeu pour parier gratuitement. L’interface du jeu est attirante. Le joueur prend place et choisit aléatoirement un salon avec le bouton « Play ». Toutefois, il peut choisir une table avec le bouton « Tables ». Après cela, il est primordial de définir le plafond de son capital de jeu. Le joueur pourra ensuite miser sur huit types de paris. Les cartes sont distribuées et les gains sont attribués une fois le temps de jeu.

3.1xbet

1xbet est une plateforme de paris bien connue du public belge. Créée en 2007, une équipe de passionnés de jeux et de paris, ses premiers services englobent uniquement le marché sportif. La plateforme propose des services de paris sur plus de 30 disciplines sportives couvrant des milliers d’événements. Après avoir gagné rapidement de notoriété sur le marché des jeux en ligne, la plateforme a décidé de proposer une large variété de jeux de casino en ligne dont le blackjack, la roulette, le poker, le baccarat et bien d’autres. Depuis son application, les amoureux du baccarat peuvent prendre du plaisir et se faire un maximum de gains.

4. Baccarat Dragon Ace Casino

Avez-vous envie de vivre une expérience VIP de casino depuis votre mobile ? Cette application est la solution parfaite. Elle propose une panoplie de jeux dont le blackjack, le poker, les machines à sous et bien entendu le baccarat. Sorti en 2010, Dragon Ace Casino est l’une des applications les plus appréciées et les plus téléchargées, que ce soit sur Android ou pour iOS. Elle totalise plus de 503 000 téléchargements sur Google Play et App Store.

Vous aurez droit à des tournois, un tableau d’affichage, la version Punto Banco et vous pourrez choisir la vitesse de jeu voulue.

5. Baccarat Online : Baccarist

Baccarist est une application de baccarat gratuite et sociale. Outre les supports mobiles iOS et Android, l’application est accessible depuis votre PC. Le jeu est disponible en six langues : anglais, français, italien, arabe, allemand, espagnol et chinois. Il suffit d’avoir une bonne connexion internet puisque le jeu est en ligne. Créez un compte et jouez ou connectez-vous si vous en avez déjà.

Une fois sur la plateforme, vous pouvez commencer le jeu. Plusieurs rubriques sont disponibles dans le menu. Baccarist possède des options qui rendent l’expérience utilisateur plus conviviale et facile d’utilisation. Les joueurs reçoivent chaque jour des jetons gratuits pour effectuer les mises. En plus de cela, un tutoriel permet de maîtriser les bases du baccara. Des tournois sont régulièrement organisés, un système de messagerie permet aux joueurs de converser et le mode invité permet de jouer sans inscription.

6. Learn Baccarat

Learn Baccarat est une application gratuite compatible avec les smartphones qui accompagne pas à pas les débutants. Sa particularité est qu’elle est sans publicité, sans restriction aucune et sans limitation. Vous serez libre de tous vos mouvements et pourrez faire autant de parties que vous voudrez.

Que ce soit pour l’apprentissage des règles de base ou pour affiner votre stratégie de jeu, Learn Baccarat reste la meilleure option. Sorti en 2020, le jeu est développé par dodd.tech. Vous pouvez également jeter un coup d’œil à Learn Blackjack Strategy qui est une application sœur disposant des mêmes fonctionnalités.

7. BossPoker – BJ Holdem Baccarat

Avez-vous envie de découvrir une toute nouvelle façon de jouer au baccarat ? Vous devez alors télécharger et installer BossPoker.

Contrairement à d’autres logiciels qui sont développés avec générateurs de nombres aléatoires, BossPoker vous transporte au cours d’un casino physique. Juste avec votre portable, vous aurez l’impression d’être assise à une table de baccarat réelle. Elle dispose d’une fonction sociale vous permettant de jouer en famille et entre amis.

En plus de ce jeu de carte, vous aurez accès à d’autres jeux de casino comme le poker, le Matgo, les machines à sous, le Holdem, le Baduki, et le Blackjack.

Explorez l’univers du Baccarat avec ces applications incontournables !

Des applications ont su se distinguer par leurs fonctionnalités uniques et leurs interfaces utilisateurs. Chaque application énumérée possède ses avantages et des options tout aussi intéressantes. Que vous soyez un débutant ou un joueur expérimenté, ne vous retenez pas et testez chacune de ces applications ! L’une d’entre elles attirera sûrement votre attention et saura répondre à vos besoins ! Les amoureux du Baccarat ne cessent d’augmenter et de nouvelles applications voient le jour. Restez connecté et découvrez comment ce jeu évolue.