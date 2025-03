Documentaire

La truite de mer a toujours été présente dans la Touques. Cependant, il y a seulement quelques dizaines d’années que les pêcheurs locaux la recherchent d’une façon spécifique. Pendant très longtemps, ils la confondaient avec la truite fario ou la prenaient pour un saumon un peu bizarre ! Aujourd’hui, la truite de mer est devenue le poisson phare de toute une région et un vecteur d’économie locale très important. Grâce à la construction de la passe à poissons du Breuil, la réhabilitation et la remise en valeur du patrimoine piscicole des cours d’eau ainsi qu’à la création de nombreux parcours parfaitement aménagés, la Touques attire de plus en plus de pêcheurs français et étrangers. Elle est devenue une des meilleures rivières à truite de mer d’Europe !