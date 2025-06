Article

Qui l’aurait cru ? Dans les rues animées et ensoleillées de Tanger, quelque chose d’inattendu est en train de se produire. Les adolescents et les jeunes adultes se plongent dans l’univers des jeux en ligne comme jamais auparavant.

C’est rapide, c’est partout, et cela change tout, de leur façon de passer leur temps libre à leurs rêves nocturnes. Il ne s’agit pas d’un simple passe-temps. C’est une véritable vague qui déferle sur toute une génération. Mais que se passe-t-il réellement derrière les écrans ? Découvrons-le dans cet article.

Tendances du jeu en ligne chez la génération Z à Tanger

Des cafés aux salles de classe, la génération Z à Tanger est toujours connectée. Plus de 78 % des 13-22 ans jouent à des jeux en ligne au moins quatre fois par semaine. Fortnite, PUBG Mobile et FIFA dominent les conversations. Mais il n'y a pas que les jeux, le streaming prend également de l'ampleur : les plateformes Twitch et YouTube Gaming regorgent de voix marocaines. Et il n'y a pas que les garçons ! Le nombre de joueuses augmente et représente près de 35 % de la scène locale du jeu vidéo. L'enthousiasme ? Il est imparable.

Mais quand il s’agit de la jeune génération, Fortnite, PUBG Mobile et FIFA dominent les conversations. Mais il n’y a pas que les jeux, le streaming prend également de l’ampleur : les plateformes Twitch et YouTube Gaming regorgent de voix marocaines. Et il n’y a pas que les garçons ! Le nombre de joueuses augmente et représente près de 35 % de la scène locale du jeu vidéo. L’enthousiasme ? Il est imparable.

Ce qui pousse les jeunes joueurs vers les jeux numériques

Pourquoi sont-ils si passionnés ? Il ne s'agit pas seulement de gagner. Les jeux en ligne offrent de l'aventure, une identité et des liens. Quand les études sont difficiles, une petite partie de Call of Duty peut remonter le moral. Quand les amis vivent loin les uns des autres, Minecraft permet de se retrouver. Certains disent même que les jeux les ont aidés à traverser des moments difficiles. Et puis, le frisson des matchs en direct, les skins des personnages et les victoires au classement ? C'est addictif, dans le bon sens du terme.

Plateformes et types de jeux populaires

On joue partout : dans les bus, dans les chambres, pendant la pause déjeuner. Les consoles ont toujours leur place, mais le mobile règne en maître à Tanger. Le mélange des appareils et des genres est impressionnant :

Plateforme Jeux Populaires Principaux Utilisateurs Caractéristique Notable Mobile PUBG Mobile, Free Fire Âges 13–20 Rapide, faible consommation de données, jeu social Ordinateur (PC) Valorant, League of Legends Adolescents et étudiants compétitifs Jeu stratégique et technique Console (PS5/Xbox) FIFA 24, NBA 2K25 Majoritairement des garçons 16+ Qualité graphique, sensation de la manette Cloud Gaming (jeu en nuage) GeForce Now, Xbox Cloud Joueurs avec appareils peu puissants Aucun téléchargement, jouable partout

Les gamers de Tanger aiment la variété. Des battle royales aux simulations de football, il existe un univers numérique pour chaque humeur. Et il s’agrandit chaque jour.

Le côté social du jeu en ligne

Le jeu n’est plus une activité solitaire. À Tanger, c’est un moteur social. Les amis se retrouvent non seulement dans les cafés, mais aussi sur des serveurs Discord, dans des chats vocaux et des équipes virtuelles. Un adolescent nommé Yassine joue tous les soirs avec un groupe d’amis espagnols et tunisiens qu’il a rencontrés grâce à Apex Legends. Les amitiés naissent désormais d’un nom d’utilisateur, et non d’une poignée de main.

Et les groupes de gamers locaux ? Ils sont en plein essor. Le « Tangier Gaming Collective » a organisé trois tournois en présentiel cette année, chacun attirant plus de 300 participants. Les reels Instagram de ces événements ? Ils sont viraux. Pour beaucoup, les jeux en ligne sont le nouveau terrain de jeu, et gagner n’est pas seulement une question de points, mais aussi d’être vu, entendu et inclus.

Accès mobile et habitudes quotidiennes

Demandez à n’importe quel adolescent à Tanger : le jeu s’intègre parfaitement dans le rythme de la vie. Plus de 60 % jouent dans les petits taxis de la ville. La nuit ? C’est le moment idéal pour jouer. La plupart gardent leur téléphone sous leur oreiller, connectés et prêts à jouer. Il n’est pas rare de voir quelqu’un faire une petite partie de Clash Royale pendant sa pause goûter.

Le temps passé quotidiennement devant un écran atteint des sommets. Une enquête locale réalisée en 2025 a montré que les utilisateurs de la génération Z passent en moyenne 4,3 heures par jour sur des applications de jeux. Mais ce n’est pas sans intérêt. Beaucoup utilisent le temps passé à jouer pour discuter, plaisanter et même pratiquer leur anglais. Pour certains, c’est aussi un moyen de rester concentré et détendu avant les examens.

Point de vue des parents et réactions locales

Tout le monde ne comprend pas cette obsession, mais la plupart commencent à s’y intéresser. Certains parents sont même curieux et posent des questions telles que : « C’est quoi, ce skin Fortnite ? » Voici ce que les gens en disent :

« C’est leur façon de se faire des amis », explique Omar, père de deux adolescents gamers à Tanger.

« Au moins, ils sont à la maison et en sécurité », note Salma, une mère qui a acheté à son fils son premier casque gaming.

« C’est mieux que de les voir traîner dans les rues », confie Ahmed, propriétaire d’un café du quartier qui voit passer des dizaines de gamers chaque jour.

« Maintenant, je joue aussi. On s’affronte tous les soirs à FIFA », raconte en riant Fatima, une mère de 38 ans qui est devenue accro pendant le ramadan.

Si quelques sceptiques subsistent, l’ambiance est en train de changer. Le jeu vidéo s’intègre de plus en plus dans la dynamique familiale.

Impact sur le mode de vie et le temps libre

Que se passe-t-il lorsque le jeu vidéo devient un mode de vie ? Tout change. Des routines aux relations amicales, les effets sont faciles à repérer :

Les horaires de sommeil s’adaptent : de nombreux adolescents jouent tard le soir et commencent leur journée tranquillement. La vie sociale se déplace en ligne : les moments entre amis se passent désormais sur des chats et des cartes multijoueurs. La créativité explose : les joueurs construisent des mondes, diffusent du contenu et créent leurs propres mods. Les habitudes de consommation changent : les skins, les battle passes et les améliorations font désormais partie des articles les plus recherchés.

C’est plus qu’un simple divertissement. Pour la génération Z à Tanger, c’est une identité, une forme d’expression et une passion, le tout encapsulé dans des pixels et des sons.

Perspectives d’avenir pour la culture du jeu vidéo à Tanger

La vague ne ralentit pas, elle devient plus grande, plus forte et plus personnelle. Des cafés gaming ouvrent dans tous les quartiers. Les écoles créent des clubs numériques. Les streamers locaux gagnent rapidement des fans. Tanger pourrait-elle devenir le prochain centre du gaming en Afrique du Nord ?

Avec cette énergie ? Pourquoi pas ! La seule question qui reste est : qui sera le prochain à se connecter ?