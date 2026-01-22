L’équilibre précaire entre la dette publique, les marchés financiers et l’exercice de la souveraineté populaire constitue l’un des défis...
L’économie est souvent perçue comme une science froide et rigide, régie par des lois immuables que seuls les initiés...
Avec plus de 55 millions de détenteurs, le Livret A est considéré comme le « placement refuge » par excellence en...
Depuis quelque mois, le prix du gaz a pris l’ascenseur dans notre pays. Une hausse qui s’est encore fortement...
Le changement climatique est un phénomène global, grave et irréversible qui a un impact sur la stabilité financière. Il...
Le 19 septembre 2022, Timotée Parrique, l’un des économistes les plus engagés en faveur de la décroissance a présenté...
L’ère de la consommation linéaire, traditionnellement basée sur le schéma destructeur « extraire, fabriquer, jeter », touche indéniablement à...
Pratique commerciale douteuse, la « shrinkflation » consiste à réduire le poids des produits, tout en les vendant au même prix,...
Alors que le monde de la finance reste pour la plupart d’entre nous un univers parallèle opaque, décryptage d’un...
Avec la pandémie du Covid-19, c’est toute une économie qui s’est quasiment mise à l’arrêt. Cela concerne aussi l’économie...
L’épidémie de coronavirus a des conséquences sanitaires mais aussi économiques : -60% de chiffre d’affaires pour les traiteurs, -30%...
Des différents types d’impôts qui existent, la Taxe sur Valeur Ajoutée est un rapport qui suscite plusieurs incompréhensions, surtout...
Le milieu de la bourse peut paraître opaque et compliqué. Beaucoup aimeraient et voudraient s’y lancer, mais la réputation...
De nombreux français investissent dans un nouveau type d’achat : l’or. Il s’agit pour eux d’un placement sûr et...
La toile d’araignée: le second empire Britannique, est un film documentaire qui montre comment la Grande-Bretagne est passé de...
Ce deuxième épisode réexamine dans le texte les théories d’Adam Smith, philosophe écossais du XVIIIe siècle, souvent jugé –...
La France, comme la plupart des économies développées, fait face à un dilemme complexe en matière de politique économique...
La France vit aujourd’hui uniquement grâce aux prêts.
Bernard Arnault, François Pinault, Liliane Bettencourt : voilà les noms auxquels les Français associent spontanément la richesse. Pourtant, il...
Les 180 000 restaurateurs en rêvaient depuis des années, depuis le 1er juillet dernier c’est une réalité. La TVA...
