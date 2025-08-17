Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’ubérisation du monde et la naissance de l’économie collaborative L’uberisation du monde et la naissance de l’économie collaborative (Airbnb, blablacar…). Chance ou danger ? Eclipse du capitalisme ou...

Podcast La philosophie de la décroissance La décroissance est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d’en finir avec la société de consommation,...

Conférence Blockchain & cryptomonnaies La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...

Article La filière viticole française : un écosystème en mutation Un secteur économique majeur La filière viticole et agro-alimentaire constitue un pilier de l’économie française, générant près de 28...

Podcast Construire le siècle qui vient : un nouveau monde à inventer Et si ce que nous vivions n’était pas une crise, mais la fin d’une ère ? L’économiste Philippe Dessertine...

Conférence Les cryptomonnaies, toujours plus mainstream à l’heure d’un test majeur ? Les cryptomonnaies, longtemps considérées comme un marché de niche réservé aux initiés, se sont imposées au fil des années...

Conférence Le revenu universel inconditionnel peut-il libérer la société du travail ? La « fin du travail », prophétisée dès 1995 par Jérémy Rifkin, semble aujourd’hui de plus en plus prégnante avec le...

Documentaire Impôts, la fin de la démocratie ? Y a-t-il vraiment trop d’impôts ? À quoi servent-ils ? En quoi sont-ils nécessaires dans une démocratie ? Voici...

Documentaire Doit-on encore manger de la viande ? L’agriculture française est la plus importante d’Europe. Elle permet de nourrir le pays ainsi que ses voisins et de...

Documentaire Les arbres du futur Et si nous pouvions « apprendre » aux arbres à résister aux sécheresses ? Dans ce reportage de CNRS...

Documentaire Banksters – Ils ont plongé le monde dans la crise Le condamné: Philip Baker, 54 ans, est l’un des rares à avoir fait de la prison au lendemain de...

Article Pourquoi de nombreuses entités préfèrent le Bitcoin aujourd’hui Au cours des treize dernières années, le Bitcoin s’est révélé être un excellent actif d’investissement. Bien que cette monnaie...

Documentaire Banque, épargne : mon argent est-il en danger ? De nombreux français investissent dans un nouveau type d’achat : l’or. Il s’agit pour eux d’un placement sûr et...

Documentaire Quels sont les différents types de TVA ? Des différents types d’impôts qui existent, la Taxe sur Valeur Ajoutée est un rapport qui suscite plusieurs incompréhensions, surtout...

Documentaire Le dernier scandale DSK à la loupe \r

Ce documentaire retrace la ténébreuse affaire de la banque LSK (Leyne et Strauss-Kahn) et de sa faillite avec 156...

Documentaire La spéculation a mauvaise presse \r

La spéculation a mauvaise presse – encore plus depuis la crise financière. Pourtant, sans pensée spéculative, il n’y aurait...

Article Comment identifier une arnaque au Bitcoin ? Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...