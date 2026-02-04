Cocaïne, Farc, milices d’extrême droite, corruption, kidnappings, sont les maladies qui gangrènent la Colombie. Ceux qui refusent de choisir entre la peste et le choléra n’ont pas le choix : ils vivent du système D. Un loueur de machines à laver, des constructeurs de side-cars sur voie ferrée, un marchand de café avec sa voiture en bambou mais aussi un chiffonnier : Sebastian est parti à la rencontre de cette Colombie inventive parsemée de sourires et d’espoir. Loin, très loin des clichés habituels.