Dimanche 8 décembre 2024, les Syriens se sont réveillés en apprenant la fuite de Bachar Al Assad du pays. Ce qui a semblé impensable pendant plus de 13 années d’une guerre brutale s’est enfin produit : la fin de la dictature syrienne. Venus d’Idlib, les combattants du groupe islamiste Hayat Tahir Al Sham, dirigé par Ahmad Al Shara, – Jolani de son nom de guerre – sont désormais au pouvoir à Damas. Mais le prix de la victoire est inouï : des villes entières détruites, la moitié de la population exilée, l’autre déplacée dans le pays parfois à plusieurs reprises, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été tuées et on ne sait combien de disparus dans les camps de la mort du régime. Les Syriens sont exsangues et profondément traumatisés.

Sophie Nivelle-Cardinale a filmé les premiers pas de cette Syrie libérée : la liesse qui éclate dans la capitale syrienne, mais aussi en banlieue, à Douma dans la Ghouta orientale, chez ceux qui n’étaient encore que des enfants au début de la guerre. Chez ceux qui ont survécu au siège, aux bombardements, aux attaques chimiques, et ces dernières années, à l’occupation du régime et de l’armée russes. Ils n’ont jamais quitté Douma, longtemps inaccessible aux médias occidentaux. Comment ces jeunes Syriens vivent-ils aujourd’hui cette liberté si cher payée ?

