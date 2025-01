Documentaire

Moiponi a quatorze ans. Son rêve : devenir majorette. Un rêve qui ressemble à un défi. Car sa ville s’appelle Soweto… Ici, pendant les années noires de l’apartheid, les majorettes accompagnaient les enterrements des victimes de la violence. Des funérailles organisées comme des manifestations. Elles bravaient la police afin que les morts quittent ce monde dans la dignité. Aujourd’hui les majorettes restent solidaires des évènements qui rythment la vie de Soweto : mariages, anniversaires, enterrements, manifestations… Même au cœur de la misère des camps de squatters, leur sens du rythme et de la danse provoque joie et espoir. En catalysant l’énergie des enfants, en leur apprenant discipline et fierté, ces groupe de majorettes les écartent de la violence et de l’ennui…

Réalisation : Frederic TONOLLI, Catherine MONFAJON