Documentaire

Voici Irène, elle a passé 30 années dans un mouvement apocalyptique. Son amie Clémentine a vécue 15 ans dans le même mouvement sectaire. À l’époque, ces deux femmes étaient obnubilées par un seul objectif : se préparer à la fin du monde. Elles y ont tout perdu. Avec le temps, elles arrivent à feuilleter l’album photo de leur cauchemar. Irène a 19 ans quand elle croise la route de cet homme. Elle est en pleine détresse et ce manipulateur se présente comme un guérisseur. Sa technique d’embrigadement mélange croyances issues des templiers, et discours apocalyptique. Les deux femmes engloutissent toutes leurs économies en voiture, en montres de luxe et même en armes pour entretenir leur guide spirituel. Pour couronner le tout, le maître persuade les deux femmes qu’il était à la recherche d’un trésor destiné à sauver l’humanité. À l’approche de ses 50 ans, Irène prend conscience de sa terrible histoire et quitte le groupe. Mais le choc est brutal. En 2004 elle porte plainte contre son mentor pour abus de faiblesse et escroquerie. La justice rendra un non lieu, mais chez lui les policiers découvrent un arsenal. Il est condamné en 2009 à quatre années de prison pour détention illégale d’armes à feu. Aujourd’hui l’ancien gourou est retourné chez lui dans son village où il tente de se faire oublier.