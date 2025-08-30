Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Les racines du sport plongent dans l’époque archaïque. En ces...
Les derniers siècles de l’Empire romain connaissent d’impressionnantes transformations : la fin d’une unité d’ordre, l’implantation de populations exogènes,...
Le tombeau de Toutânkhamon a été découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. Cependant, il avait été visité...
Monté sur le trône d’Égypte en 1352 av. J.-C. sous le nom d’Amenhotep IV, ce jeune pharaon décide cinq...
En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...
Ces fragments de textes, datés de plus de 4 000 ans, pourraient aider ces scientifiques à comprendre quelles croyances...
Ce site antique a nécessité une telle quantité de pierres et de main d’oeuvre que les légendes racontent qu’elle...
De l’art à la politique, la Grèce antique a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de notre monde. D’où...
La cité de Rome a un jour été une cité-État vulnérable, mais la construction d’un mur de 10 mètres...
\r\nA l’époque de Jésus, les faiseurs de miracles étaient célèbres, car les gens mouraient jeunes et succombaient rapidement aux...
Marchez sur les traces des Princes Scythe qui ont vécu au 1ᵉʳ millénaire de notre ère. Ce mystérieux peuple...
Dans sa quête historique pour expliquer la montée du christianisme, le Dr Michael Scott découvre comment le message chrétien...
La Grande Pyramide de Gizeh a 4500 ans et reste la seule merveille du monde antique toujours debout aujourd’hui....
On nous a longtemps dit que nos ancêtres étaient de vaillants guerriers gaulois, un peuple de barbares. Mais au...
Sur l’unique île de Rome, l’île Tibérine, se trouve un immense hopital où sont nés près de 20% des...
Quelles collaborations techniques ? Quels intérêts de chercher à comprendre et à analyser ensemble ? Par quelles méthodologies et...
Commode, empereur romain de 180 à 192 après J.-C., est souvent décrit comme l’un des dirigeants les plus controversés...
C’est l’une des plus spectaculaires découvertes archéologiques faites en Grèce depuis trente ans. En 2017, des fouilles ont mis...
Depuis que l’histoire est découpée en tranches, la date de 476 marque généralement la fin de l’Antiquité. En effet,...
Thoutmôsis III, souvent éclipsé par des figures pharaoniques plus célèbres comme Ramsès II ou Toutankhamon, mérite pourtant une place...
