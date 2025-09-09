Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le cri d’appel des pasteurs Peuls Le boom démographique en Afrique a entraîné un besoin croissant de nourriture et surtout de viande. Dans le même...

Documentaire Iran : pour l’amour de la conduite Esmat était l’une des premières femmes chauffeur de taxi en Iran. Seules différences avec ses homologues masculins, elle ne...

Documentaire Mafia : les femmes de la ’Ndrangheta Derrière la mafia calabraise, des femmes de l’ombre. Elles portent les messages, protègent les fugitifs, encaissent l’argent sale… mais...

Documentaire Elle risque d’être à la rue avec son conjoint et ses enfants Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...

Documentaire Tuer l’indien dans le coeur de l’enfant Adopté au Canada en 1876, l’Indian Act avait pour but de faire des Amérindiens des citoyens de seconde zone séparés...

Documentaire Roms et Tsiganes en Bulgarie (2/2) En pleine crise démographique, à peine entrée dans l´Union européenne, la Bulgarie est le pays d´Europe où la question...

Documentaire Rungis : au cœur du plus grand marché au monde Le cuisinier en chef de l’Élysée fait ses courses dans le plus grand marché de France. Bienvenue à Rungis,...

Documentaire Néo-fascistes, populistes : faut-il en avoir peur ? Marine Le Pen en a rêvé, Matteo Salvini l’a fait. Le tonitruant ministre de l’Intérieur italien est devenu le...

Documentaire Trois Saa et puis la France – Le choc de deux mondes Sur l’île de Pentecôte, dans l’archipel du Vanuatu, vivent encore quelques petites communautés traditionnelles simplement vêtues d’un étui pénien...

Documentaire Entre terre et mer – Sur Poé Entre Terre et Mer vous emmène à Poé pour découvrir quelques activités économiques tournées vers le lagon. Antoine est...

Documentaire Corruption aux frontières Des centaines de milliers d’Euros investis pour sécuriser 2000 kilomètres de frontière, des 4X4 équipés de caméras à thermo-vision,...

Documentaire L’aventure du beachcomber en Colombie britannique Voici un voyage original, un voyage qui raconte la Colombie Britannique : le voyage d’une buche de la forêt...

Documentaire La grippe du laissez-faire Au Mexique, lorsqu’éclate la crise de la grippe porcine, le village de La Gloria, dans l’état de Veracruz, devient...

Documentaire Vu sur Terre – L’ouest canadien \r

« Vu sur Terre » part à la découverte de l’Ouest Canadien. Ces montagnes sauvages et ces grands espaces,...