Documentaire

Vous en avez assez de cuisiner avec des couteaux qui ne coupent pas, des plaques qui chauffent mal et un plan de travail riquiqui… La solution ? Choisir comme terrain de jeu une cuisine de restaurant et prendre la place du chef pendant quelques heures ! Le fantasme associé à la figure du chef cuisinier est de plus en plus répandu… Un documentaire de Floriane Chaume.