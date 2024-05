DG Airsoft : notre avis sur leur site et leur entrepôt dédié à l’airsoft

Article

Tout près de la ville historique d’Avignon, nous découvrons DG Airsoft, un site de vente en ligne de produits d’airsoft qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous permettre de comprendre ce qu’est l’airsoft.

DG Airsoft est une entreprise française, présente sur le marché depuis plus de 10ans qui tente par bien des moyens de « Rendre l’airsoft accessible à tous ».

Aujourd’hui, il est temps de visiter l’entrepôt d’airsoft made in DG.

Un espace de travail pensé pour les besoins de chacun

Une fois dans les locaux, nous rencontrons Julien, le fondateur de la société qui nous explique :

« Nous avons déménagé, il y a 3 ans, dans ce bâtiment, beaucoup plus grand que le précédent. Cela nous a permis de concevoir des bureaux agréables et surtout une logistique parfaitement adaptée à nos besoins et à notre envie de concentrer tous nos services au même endroit. »

En effet, en découvrant le bâtiment, nous constatons que tous les services se partagent les lieux : le Support Client, le Marketing, la Direction, l’Atelier et la Logistique.

De la réception à l’expédition : La logistique

L’entrepôt de stockage, de réception et d’expédition regorge de plus de 6000 références entièrement dédiées à l’airsoft.

Sur des mètres linéaires de produit, nous découvrons un large choix de répliques longues, de répliques de pistolets mais aussi des répliques de fusils à pompe ou encore des répliques sniper dans diverses versions adaptées aux répliques : spring, électrique AEG, gaz…

Pour des non-initiés à l’airsoft comme nous, cette opulence de choix paraît impressionnante, mais ce n’est que le début.

Valentin, préparateur de commande et joueur d’airsoft depuis une dizaine d’années, nous explique que la volonté de cette entreprise est de proposer aux airsofteurs un large choix de produits, des marques les plus connues, telles que Tokyo Marui, Umarex, Krytac, Specna Arms, Cybergun, WE et bien d’autres pour répondre aux besoins et aux envies de chacun.

Sur un autre rayon, se présentent à nous les produits indispensables que sont les consommables. Ce sont eux qui permettent aux répliques d’airsoft de fonctionner : billes de grammages différents, biodégradables ou traçantes, batteries, bouteilles de gaz, cartouches de Co2…

Stockés sur les rayonnages, nous observons ensuite tout le matériel tactique et les accessoires utiles à la customisation des répliques mais aussi les équipements et tenues et surtout les articles permettant d’assurer la sécurité des joueurs : lunettes de protection, gants, tenues adaptées etc…

Face à cet entrepôt bien rempli, nous interrogeons les membres de l’équipe logistique pour qu’ils nous expliquent comment s’y retrouver lors de la préparation des commandes.

« Nous travaillons avec le logiciel EasyWMS qui crée des groupes de commandes contenant des produits similaires. Nous suivons un chemin de picking qui nous permet de récolter les articles. Ce système nous fait gagner énormément de temps et d’énergie car nos déplacements sont optimisés ».

Lors de cette conversation nous comprenons que le logiciel et l’implémentation logistique ont été pensés à la fois pour l’efficacité mais aussi pour le confort des collaborateurs, l’objectif étant d’expédier le jour même, toutes les commandes passées jusqu’à 16h.

Avant, pendant et après l’achat : Le Service Utilisateurs & L’Atelier

Nous sortons de la logistique pour rencontre le Service Client. Eux aussi disposent de nombreux outils permettant de répondre aux besoins des utilisateurs de manière rapide et pertinente : un support téléphonique, un formulaire de contact, un bot capable de répondre aux questions simples et un chat pour les besoins immédiats.

Mélissa et Quentin nous livrent leurs anecdotes : « Il faut savoir être à l’écoute des utilisateurs pour leur apporter les meilleurs services. On nous pose toute sorte de question, du conseil produit aux demandes les plus techniques. On a beaucoup d’avis positifs. Un bon conseil, ça n’a pas de prix. »

Un peu plus loin, un technicien expérimenté teste chaque nouveau produit, l’analyse, s’assure de ses performances. Il veille à l’entretien des répliques des utilisateurs et travaille en étroite collaboration avec l’entrepôt pour les procédures de test.

Dans son atelier, David, plus connu sous le nom du Mécaniste fait profiter les airsofteurs de son expertise. « Je rencontre tellement de cas différents que mon métier n’est jamais ennuyeux. Et j’ai vraiment la sensation de rendre service. »

Sur les réseaux et sur le Site : Le Service Marketing

Au premier étage, une équipe s’affaire derrière des écrans d’ordinateur. Ensemble, ils développent tous les aspects événementiels de l’entreprise : marketing, création d’opérations, modération des réseaux sociaux, création de contenus multimédia. Sous l’œil expérimenté de la Direction, ils contribuent à développer le site DG Airsoft.

Constance nous explique : « Notre but, donner de la visibilité aux produits que l’on propose, proposer des offres toujours plus alléchantes et apporter des informations de qualité pour une meilleure expérience utilisateur. »

En discutant avec eux, nous comprenons que « Rendre l’airsoft accessible à tous » n’est pas qu’un simple slogan pour l’entreprise. Clément, responsable audiovisuel nous explique le concept de leur chaîne YouTube dont l’objectif est de vulgariser la discipline à l’aide de vidéos didactiques et de tutoriels. Cette implication, portée vers les joueurs dispose tout de même de quelques contraintes :

« Il faut travailler vite, pour fournir beaucoup de contenu le plus rapidement possible. Une bonne vidéo doit être à la fois divertissante et didactique. »

DG Airsoft, plus qu’un site de vente en ligne

La journée terminée, nous comprenons mieux l’importance de site comme DG Airsoft.

Ces dernières années, nous avons pris l’habitude de services internet (MarketPlace et autres Store) rapides mais froids, inhumains et mécaniques.

Pourtant, DG Airsoft, en conservant leurs locaux, leur SAV et leur entrepôt en France, cherche à remettre l’humain au cœur de la vente en ligne tout en proposant des produits et des contenus variés adaptés aux besoins de chacun, quel que soit son niveau.

Des événements spéciaux en passant par les réseaux sociaux, DG Airsoft offre à sa communauté un espace pour se connecter, partager des conseils, des astuces, et célébrer leur passion commune pour l’airsoft.

En tant que pivot essentiel dans la chaîne d’approvisionnement de l’airsoft, DG Airsoft joue un rôle fondamental dans la satisfaction client. Grâce à des processus efficaces et une gestion logistique minutieuse, l’entrepôt assure une livraison rapide et fiable des produits, permettant aux joueurs de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : s’amuser sur le terrain.