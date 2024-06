Documentaire



Affectif et billets de banque font-ils bon ménage ? Beaucoup de Français choisissent de se tourner vers leurs proches en cas de difficultés. Cependant, des précautions s’imposent pour éviter les litiges… et les foudres du fisc. Comparé à un prêt bancaire, le prêt familial ou amical offre l’avantage de la souplesse et de la facilité mais il est souvent bien compliqué de réclamer son dû et d’oser demander une reconnaissance de dettes. Comment prêter ou emprunter de l’argent à ses proches en toute sécurité ? Quel est le cadre légal du prêt familial ? Docuentaire d’Aurore Chiroix.