Documentaire

Alexandre Mostras se rend dans la petite ville de Michoacán, l’un des plus pittoresques état du Mexique par sa variété, tant pour les paysages que pour sa culture et son artisanat. C’est ici que l’on retrouve la fête dédiée aux morts, «El Dia de muertos», qui a lieu une fois par an et durant laquelle elle rassemble de nombreuses pratiques agricoles et rituelles, des talents, des techniques culinaires et des coutumes communautaires ancestrales. A l’occasion de cette cérémonie, Alexandre Mostras va s’immerger dans cette «mort en fête».

Documentaire : Traits D’union : Le Mystère des Terres Naïves

Un documentaire de Alexandre Mostras

