Reconnue comme « la mère du théâtre américain », Susan Glaspell fut révélée en tant qu’autrice dramatique par sa pièce Trifles (1916). La pièce en un acte fut ensuite adaptée sous forme de nouvelle intitulée « A Jury of her Peers » (1917). Les deux titres retenus par Glaspell pour ces adaptations fictionnelles d’une histoire vraie de violence conjugale (qu’elle avait couverte quelques années plus tôt en tant que journaliste) sont évocateurs de deux des thèmes centraux à chacune des œuvres : l’exhortation à valoriser les bagatelles du quotidien (Trifles) d’une part, et, d’autre part, à tendre vers une justice plus égalitaire (« A Jury of her Peers »). Cette communication visera à démontrer comment Glaspell articule les notions d’interprétation de ces petits riens de la sphère domestique constitutifs de la vie de ses protagonistes féminines et d’émancipation vis-à-vis d’un système patriarcal dévalorisant ce qui serait « des signes faibles » à l’image du second sexe qui les incarnerait.