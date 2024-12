Documentaire

La Commission européenne tire la sonnette d’alarme : la pollution provoque, chaque année en France, la mort prématurée de 42 000 personnes. En cause : les particules fines. Ces microparticules toxiques s’infiltrent dans le système respiratoire et fragilisent la santé des personnes âgées, femmes enceintes, et bébés. En France, la pollution est partout et elle laisse des traces : des grandes villes industrialisées, aux zones rurales ou montagneuses : aucun territoire n’est épargné. Champion en France de cette pollution de l’air, le pourtour de l’étang-de-Berre, près de Marseille. Plus de 500 usines déversent quotidiennement des milliers de substances toxiques dans les airs, des particules fines, du benzène, du dioxyde de soufre… Même schéma à Imphy, campagne dans le centre de la France où l’activité d’une usine de déchets industriels empoisonne la vie de ses habitants. Les poussières entrent jusque dans les habitations… Le trafic routier, l’autre responsable. Mais les usines ne sont pas les seuls facteurs polluants : le transport routier véhicule également son lot de déchets toxiques. La vallée de l’Arve en est l’exemple parfait, traversée chaque année par les 600 000 camions qui empruntent le tunnel du Mont Blanc. Située en région Rhône-Alpes, elle pâtit aussi de sa géographie qui empêche la circulation de l’air. Les émanations de dioxyde d’azote, et les fumées liées aux chauffage au bois rendent certaines communes plus polluées que Paris ! Les normes européennes qui fixent les niveaux limites de pollution sont dépassés chaque année. Certains habitants refusent de voir cette situation comme une fatalité. Simon Metral est l’un d’entre eux. Il a grandi dans la région et milite pour un air pur en faisant la guerre aux poids lourds!