Documentaire

la question « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? » s’est posée.Le télescope spatial Kepler tente d’y répondre en traquant, dans la galaxie, les planètes susceptibles d’abriter la vie.

Kepler, mode d’emploi

Lancé en 2009 par la NASA, le télescope Kepler a été placé en orbite héliocentrique (autour du Soleil).

Il est équipé d’un photomètre ultrasophistiqué (d’une définition de 95 millions de pixels !).

Cet œil électronique traque les étoiles, mesure leur intensité lumineuse et repère les exoplanètes (situées hors du système solaire) grâce aux micro-éclipses générées par leurs passages.

Depuis sa mise en activité, Kepler a déjà découvert plus d’un millier d’exoplanètes.

Les conditions nécessaires à la vie

Sans eau, pas de vie. Or, les deux éléments qui la composent, l’hydrogène et l’oxygène, sont les plus abondants dans l’univers. Si sa présence sous forme de vapeur a déjà été avérée, elle est plus rare sous sa forme liquide. Quand un astre se situe loin de son étoile, l’eau est gelée. Trop proche, elle devient vapeur. Pour s’en assurer, les chercheurs étudient les révolutions de l’astre ciblé. S’il est trop près de son étoile, il en fait le tour en quelques semaines. S’il est éloigné, il accomplit sa révolution en plusieurs années. Les scientifiques recherchent donc en priorité des planètes dont la révolution est semblable à celle de la Terre, soit environ un an.

Une myriade de mondes possibles

Selon les données recueillies par Kepler, les scientifiques estiment qu’une étoile sur six posséderait une planète voisine de la taille de la Terre (entre 0,8 et 1,25 fois le diamètre de notre planète).

Ils évaluent à 17 milliards le nombre de cousines potentielles de la Terre dans notre galaxie.

Kepler-22b : La planète océan, découverte en décembre 2011

Le 5 décembre 2011, le télescope spatial détecte une planète située à 600 années-lumière tournant autour d’un soleil semblable au nôtre.

Sa période orbitale est de 289 jours.

Sa taille est le double de celle de la Terre et sa température semblable. Elle serait entièrement recouverte d’eau avec des profondeurs atteignant plusieurs dizaines de kilomètres.

La vie y serait possible, selon les scientifiques.

Kepler-16b, la planète clone de Stars Wars, découverte en septembre 2011

Quand la réalité rejoint (presque) la fiction…

DansLa Guerre des étoiles,les scénaristes avaient imaginé Tatooïne, la planète qui tournait autour de deux étoiles.

En septembre 2011, le télescope spatial a découvert un univers similaire : Kepler-16b, avec deux soleils, l’un montant et l’autre descendant à des heures différentes.

Kepler-186f : L’astre de la naine rouge, découverte en avril 2014

Kepler-186f, grande comme 1,5 fois la Terre, tourne autour d’une naine rouge, une petite étoile de faible densité.

Elle présente toujours la même face à son soleil. Résultat : une partie vit dans un jour permanent avec des températures caniculaires, l’autre est plongée dans les ténèbres glacées.

La vie ne pourrait s’y développer que sur la ligne de fracture entre le jour et la nuit, où la température est clémente (entre 10 et 20°C).

La dernière découverte de la NASA

« Une autre Terre ! » C’est par ces mots que la NASA a annoncé, le 23 juillet, la dernière trouvaille de Kepler. Baptisée Kepler-452b, son diamètre est de 60 % plus grand que la Terre, elle fait le tour de son étoile en trois cent quatre-vingt-cinq jours et se trouve 5 % plus éloignée d’elle que nous le sommes du Soleil.

Elle est donc juste dans la zone habitable.

Un documentaire de Nathan Williams

Année : 2015