Conférence

En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques années, les récents progrès scientifiques confirment que la recherche en planétologie est passée de l’ère de la détection à l’ère de la caractérisation. Les méthodologies et les instrumentations utilisées sont de plus en plus performantes pour décrire les éléments (taille, masse, orbite, composition…) et permettent de mieux comprendre ce qui favorise leur formation. À travers une description de ces avancées, grâce notamment aux collaborations internationales de haut niveau, Stéphane Udry témoignera lors de sa présentation du potentiel toujours grandissant de la science des planètes.