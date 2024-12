Documentaire

Les petits fromages préférés des enfants que l’on trouve au rayon frais, ont plus d’un tour dans leur sac. Souvent associés aux produits pour enfants, ils se retrouvent aujourd’hui à la table des plus grands et on leur consacre des livres de cuisine. Il semblerait que ces fromages font fondre le cœur des plus grands et leur porte monnaie car leur prix est plus qu’abordable. Comment les cuisiner ? Peut-on les incorporer à des recettes gastronomiques ?

Réalisatrices : Noémie Seguin et Marion Liautaud