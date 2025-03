Documentaire

Le requin, seigneur des mers, fascine par sa force et sa férocité. Au travers de plusieurs parties de pêche dans le Bassin d’Arcachon et dans l’archipel des Bijagos, vous assisterez à la prise de nombreuses pièces comme un requin de plus de 1200 livres et de 4 m de long pêché debout dans une barque !