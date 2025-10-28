A Hollywood, beaucoup enchaînent les castings avec l’espoir de devenir la star de demain. Mais avec autant de jeunes...
En Bolivie, la ville de Potosí est sortie de terre à l’époque coloniale. Quand les quantités phénoménales extraites des...
Des barrages sauvages dressés sur l’autoroute et des camions pris d’assaut par des dizaines de migrants ! Chaque soir,...
Assumer son homosexualité aux États-Unis ne va pas forcément de soi. Par pression sociale, familiale ou religieuse, des centaines...
Une carte zébrée de rouge : il suffit de regarder la répartition des déserts médicaux en France pour comprendre...
Lassés de voir des rails gagnés par la rouille et ces gares que la SNCF ne dessert plus, des...
La crise économique dynamise tout un petit commerce qui attire aujourd’hui bien des convoitises : celui des brocantes et...
En Afrique du Sud, les Mpondo intentent un procès contre le géant Shell qui menace leur littoral sacré. Le...
En France, près de 244 000 élèves sont internes. Parmi eux, 6,5 % des lycéens du public et 8,4...
Pour alerter sur l’urgence climatique, des éco-activistes recourent à des formes de protestation de plus en plus spectaculaires. Quelles sont les...
Voilà plus de dix ans qu’au Danemark, des dessinateurs sont condamnés à vivre en liberté surveillée. Tout simplement parce...
Petite escalade d’un arbre de 40m, tranquille.
Qui sont ces citoyens qui dénoncent leurs voisins, leurs collègues, leurs amis et parfois même leurs parents ? Et...
Pourquoi les trois quarts des déchets électroniques européens échappent-ils au recyclage pour finir dans des décharges en toute illégalité...
Hajo Kruse nous emmène au Salon de l’agriculture, événement qui fait l’objet d’un véritable culte en France.
Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement touche en majorité les femmes. Une enquête édifiante sur ce déferlement de...
En Afrique du Sud, la réserve Balule du parc Kruger est protégée par une brigade féminine, les Black Mambas....
Plongée au cœur de l’exode tigréen, nous suivons Yared et Saba, jeunes mariés ayant fui le Tigré pour traverser...
San Francisco fait face à une terrible recrudescence de la consommation de drogue ; la communauté gay a du...
Le musée Théodore-Monod de Dakar a été fondé en 1938 alors que le Sénégal était une colonie française. Ses...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site