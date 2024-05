Documentaire



La région du Cabo Delgado, dans le nord-est du Mozambique, vit depuis 4 ans un drame humanitaire sans précédent. Les djihadistes Al-Shabab, affiliés à l’Etat Islamique depuis 2019, y font des ravages. Le nombre d’attaques violentes perpétrées a été multiplié par trois tout au long de l’année 2020 par rapport à l’année précédente. Ce groupe armé terrorise les différentes ethnies tout en menant des attaques coordonnées et simultanées contre des institutions publiques. A ce jour, On dénombre déjà plus de 2800 morts. Les insurgés kidnappent les femmes et les enfants. Les femmes sont mariées de force alors que les enfants sont formés pour devenir des soldats. Quant aux hommes et aux personnes âgées, la plupart sont massacrés. La population fuit en masse la terreur islamiste. A Pemba, chef-lieu de la région et ancienne ville touristique, la situation humanitaire n’a cessé de se dégrader. La population de la ville a doublé. Les déplacés s’entassent sur les plages ou attendent dans des bâtiments réquisitionnés par l’Etat avant d’être relogés.Les camps se multiplient dans toute la région. Les habitants sont totalement dépendants de l’aide humanitaire. Les conditions y sont précaires, entre insécurité, extrême pauvreté et début de famine. Documentaire disponible jusqu’au 08/06/2024.