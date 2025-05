Documentaire

Quand un Palestinien recherché depuis trente ans par Israël tombe soudain du troisième étage, on parle inévitablement du Mossad. C’est ce qui est arrivé le 25 février 2016 en Bulgarie à un certain Omar Zayed. Condamné à perpétuité par la justice israélienne, ce militant palestinien qui avait réussi à s’évader et à quitter le pays, a été retrouvé mort dans la cours de l’ambassade de Palestine à Sofia. Un cadavre encombrant, et beaucoup de questions sans réponses.