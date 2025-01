Documentaire

Jimmy Carter s’est éteint le 29 décembre à 100 ans. L’ancien président américain, élu en 1976, après la déchéance de Richard Nixon, n’a pas laissé une trace indélébile à la Maison Blanche. En revanche, sa carrière après la présidence est marquée par son engagement dans une défense des causes qui lui tiennent à cœur : droits de l’homme, démocratie, développement, éducation… Il crée alors, en 1982, le Carter Center avec plusieurs objectifs : « travailler à la paix, combattre les maladies et construire l’espoir ».

Il mène ainsi plus d’une centaine de missions d’observation des élections dans le monde. Il s’impose comme médiateur dans de nombreux conflits, notamment en Corée du Nord en 1994. Il négocie le cessez-le-feu en Bosnie-Herzégovine. Et, sur le plan sanitaire, son organisation contribue à la quasi-éradication du ver de Guinée. En octobre 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix pour « ses efforts infatigables pour trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, pour faire avancer la démocratie et les droits de l’homme, et pour promouvoir le développement social et économique ».

En 1989, Time Magazine résume la carrière de Jimmy Carter en une formule : c’est le « meilleur ex-président des Etats-Unis ». Retour en images, sur sa carrière.