Le motif panthère : Original ou démodé ?
Synonyme de style, la mode à parfois des limites et certains feraient mieux de s’abstenir.
#Mode #Animaux #Style #Enquête
Le kitsch est passé du mauvais-goût au ringard, pour devenir aujourd’hui une tendance sinon un style à part entière....
Shein est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la mode éphémère. Avec des prix très bas, un choix presque...
Et si nos sensibilités esthétiques obéissaient à des règles très codifiées, cachées au-delà des apparences ? À la fois...
Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...
Au rayon vêtements, les mentions « recyclé », « durable » ou « éco » se multiplient. Mais la...
Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques...
De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...
J’ai honte de mon corps et ça me coûte très cher
Icône de la mode, Coco Chanel était une femme très entourée, mais profondément solitaire. C’est d’ailleurs seule qu’elle meurt...
Le tatouage est une pratique ancestrale, qui remonte aux origines des peuples de l’Antiquité. Cet art s’est répandu de...
L’histoire du soutien-gorge remonte à l’Antiquité, bien que son développement et sa conception aient considérablement évolué au fil des...
Résumé des points abordésUn sac simple, mais pas banal : retour sur l’essence du fourre-toutPourquoi le sac fourre-tout plaît...
Au Brésil, le business du bikini explose. Entre modèles bon marché des vendeurs de plage et maillots de luxe...
Diane a toujours souffert d’un grand complexe : elle n’a jamais aimé la forme de ses fesses. Une situation...
Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...
La mode militaire a toujours été un mélange fascinant de fonctionnalité et de style, mais ces dernières années, elle...
Le Hellfest se distingue non seulement par sa programmation musicale exceptionnelle mais aussi par son atmosphère unique où le...
Le roux redevient tendance.
C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Paris, 8 août 2023 – Dans une démarche audacieuse visant à capturer l’essence intemporelle du luxe français, la toute...
