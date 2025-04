Documentaire

Pour la première fois dans l’histoire des tops models, une Chinoise est en passe de devenir une star internationale. Elle s’appelle Du Juan. Elle a 21 ans, et mesure 1m80. Nous l’avons suivie à Paris et à Shanghai. En six mois, elle a défilé pour les plus grands couturiers et a multiplié les campagnes de pubs pour les marques de luxe dans les magazines européens. Du Juan annonce une nouvelle ère dans le monde de la mode : l’arrivée massive des mannequins made in China. Trouver des belles chinoises grandes et élancées est devenu une nécessité pour les marques occidentales qui veulent s’implanter en Chine. Nos équipes ont suivi le représentant de l’agence française Elite à Shanghaï. Il tente de repérer les futurs top models chinoises dans les universités qui ont créé des dizaines de formations de mannequins à travers le pays. Entre les difficultés administratives et une culture de la beauté qui émerge à peine en Chine, pas facile pour lui de trouver la perle rare… Un documentaire d’Eric Lehnisch.