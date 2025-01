Documentaire



Plus d’un demi-siècle après sa disparition tragique, Malcolm X demeure encore et toujours au centre d’une question raciale qui continue de déchirer les Etats-Unis. Et ce, d’autant plus qu’une récente déclassification de rapports de surveillance du FBI sème un peu plus le trouble sur les circonstances réelles de son assassinat. Alors que l’enquête a été rouverte après la publication de ces éléments jusque-là tenus secrets, ce documentaire tente de retracer l’implacable engrenage qui a mené le leader afro-américain à une mort certaine.