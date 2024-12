Documentaire

Recueilli par une famille d’accueil après l’assassinat de son père et l’internement de sa mère, Malcolm Little découvre brutalement, à l’école, les discriminations raciales. A 18 ans, il s’installe à Harlem et se frotte au jeu, à la drogue et à la délinquance.

Arrêté pour cambriolage en 1946, il se convertit à l’islam en prison, sous l’influence d’une organisation politique nationaliste anti-blancs. A sa sortie, il prend une nouvelle identité : Malcom X. Prêcheur de talent, provocateur, Malcolm X devient bientôt le visage du mouvement, qui voit affluer des foules de nouveaux disciples.