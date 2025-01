Documentaire

Acheter neuf pour la première fois, restaurer une ancienne pour son mariage, collectionneur de R5 et mécanicienne de prestige ! Une seule passion commune: l’automobile. À l’heure du covoiturage et de la prise de conscience écologique, elle serait devenue l’ennemi numéro un : elle pollue, rend agressif, égoïste… Et pourtant, nous continuons d’éprouver pour elle de grands sentiments. Pour des actualités, des bons plans et de l’information en continue sur le monde de l’automobile, rendez-vous sur Auto-live.fr pour