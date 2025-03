Documentaire

A Marseille, la Comex développe depuis plus de 50 ans son expertise dans le domaine sous-marin et continue à se tourner vers l’innovation. Après les essais humains en caissons hyperbares créés par son fondateur Henri Delauze, sa petite fille, qui a pris les rênes de l’entreprise il y a 3 ans, se tourne désormais vers l’ingénierie marine du futur et des missions dans l’espace avec la Nasa et l’Agence spatiale européenne. Cette entreprise atypique a réussi, malgré la concurrence, à demeurer novatrice et pionnière comme le souhaitait son créateur. La Comex emploie maintenant 50 salariés et ses ingénieurs continuent d’écumer les océans ou de rêver à des conquêtes spatiales. Un documentaire de Jean-Manuel Bertrand – Francis Di Cesare – Sébastien Micaelli – Patrick Lantermino.