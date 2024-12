Documentaire

Le léopard est l’un des plus mystérieux prédateurs d’Afrique. Au nord du Bostwana, là où l’Okavango forme l’un des plus grands deltas intérieur du monde, une île abrite trois de ces félins. Solitaire, habile et puissant, ce chasseur est aussi efficace et discret.

Mais le delta d’Okavango est une terre hostile malgré la multitude de proies potentielles. De nombreux concurrents obligent le léopard à faire preuve de malice pour survivre. Accompagné de ses petits ou en solo, la loi de la jungle ne fait aucune exception, et mieux vaut être sur ses gardes.

Le léopard, élégant et majestueux, reste un chasseur hors pair.