Documentaire



Le 3 janvier 2011, une affaire d’espionnage éclate chez Renault-Nissan. Trois des plus hauts cadres dirigeants sont accusés d’avoir vendu à la Chine des secrets industriels. Au JT de TF1, Carlos Ghosn assure avoir des preuves multiples. Mais très vite l’affaire des «espions» se dégonfle…

Comment le PDG de Renault et ses collaborateurs les plus proches ont-ils pu se fourvoyer à ce point ? L’enquête de Stéphanie Thomas et Pierre Chassagnieux nous révèle les failles d’un management, qui, jusqu’alors, suscitait admiration et respect dans le monde industriel…

Un documentaire de Stéphanie Thomas & Pierre Chassagnieux