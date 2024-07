Documentaire

Edmée Fleury c’est le sourire et l’originalité en musique. Auteur, compositeur, interprète, cette chanteuse romande s’inspire et puise ses inspirations dans la nature et dans son quotidien. Avec Edmée toute création est naturelle et singulière. Un reportage de Paju parfumé de chansons et de sourires. Un documentaire de Dominique Clément pour Passe-moi les jumelles.