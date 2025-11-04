Documentaire

À cent cinquante ans de distance, La religieuse, roman que Denis Diderot a passé plus de vingt ans à retravailler sans jamais penser à le publier de son vivant, tant il le savait révolutionnaire, aura provoqué la même déflagration dans la France de la Restauration, où on le lit sous le manteau, que dans celle de 1966, quand Jacques Rivette décide de l’adapter, avec Anna Karina, égérie de la Nouvelle Vague, dans le rôle-titre. « Ce film est interdit et il le restera ! », tonne alors le général de Gaulle, en soutien à la commission de censure étatique qui s’est illico portée au secours de l’Église et de ses couvents, révulsés par le projet. Mais face à la révolte suscitée par cette interdiction, André Malraux, plus sage, va comprendre que le conservatisme n’a plus la main sur une société assoiffée de libertés : finalement autorisé et présenté à Cannes, le film, porté par la formidable bataille qui l’a précédée, va faire dès sa sortie en salles plus de 3 millions d’entrées…

Déroulant en miroir la genèse de l’œuvre et l’histoire du double scandale qu’elle a suscité, Fanny Belvisi explore ce réquisitoire d’une étonnante modernité qui, à travers la tragédie de la jeune Suzanne Simonin, enfermée au couvent contre son gré, dénonce l’iniquité d’une société déniant aux femmes toute liberté morale, politique et sexuelle. Tout a pourtant commencé, pour le codirecteur de l’Encyclopédie, comme un canular à l’intention d’un de ses amis, le marquis de Croismare. Certain que celui-ci va vouloir voler au secours d’une jeune femme opprimée, Diderot s’inspire de la procédure judiciaire lancée en 1758 par une religieuse bien réelle, Marguerite Delamarre, qui demandait à être libérée de ses vœux forcés, pour commencer à écrire la supplique d’une jeune fille imaginaire, placée au couvent contre sa volonté. Mais hanté par le suicide d’une jeune sœur faite nonne malgré elle avant de sombrer dans la folie, il se laisse peu à peu happer par l’écriture de ce plaidoyer féministe avant l’heure. Avec de fervents exégètes de l’œuvre, dont l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, mais aussi la religieuse et psychanalyste Isabelle Le Bourgeois, le philosophe italien Paolo Quintili, les spécialistes de littérature Florence Lotterie et Barbara Vinken, et des extraits de films judicieusement choisis, celui de Rivette en tête, un vibrant voyage entre les lignes.

Documentaire de Fanny Belvisi (France, 2023, 53mn) disponible jusqu’au 22/02/2026