Documentaire

Edward Murphy, dit Eddie Murphy, né le 3 avril 1961 à New York, est un acteur, humoriste, chanteur, scénariste et producteur américain.

Il devient célèbre aux États-Unis grâce à ses talents d’humoriste, découverts dans ses prestations à l’émission Saturday Night Live et ses spectacles Delirious (1983) et Raw (1987) ainsi que par sa célèbre phrase « Hey Guys! » (en français : Salut les mecs !). Par la suite, sa renommée est devenue mondiale grâce à ses rôles dans Le Flic de Beverly Hills, Docteur Dolittle, Le Professeur Foldingue, et dans Dreamgirls, pour lequel il est nommé aux Oscars en 2007, dans la catégorie du meilleur second rôle.

Il est également la voix originale de L’Âne dans la série de films d’animation Shrek.

La chaîne Comedy Central le classe dixième au rang des plus grands comiques américains de tous les temps