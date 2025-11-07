Ressources Dans la même catégorie

Documentaire John Gilbert : la star oubliée d’Hollywood Star adulée du muet, John Gilbert incarne la gloire et la tragédie d’Hollywood. De son ascension fulgurante à sa...

Documentaire Mark Wahlberg, une vedette improbable Mark Wahlberg est un chanteur, acteur et producteur de cinéma américain, né le 5 juin 1971 à Boston dans...

Documentaire Natalie Portman, bienveillante et généreuse Natalie Portman est une actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine. Elle fait ses débuts au cinéma en 1993, à douze...

Documentaire Kate Winslet, radieuse et intense Kate Winslet est une actrice britannique, née le 5 octobre 1975 à Reading en Angleterre. Élevée dans le Berkshire,...

Documentaire Billy Bob Thornton, l’acteur sudiste Billy Bob Thorntonest un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien américain. Après un début de carrière dans des seconds...

Documentaire Penélope Cruz, une icône mondiale Penélope Cruz est une actrice, mannequin et designer espagnole, née le 28 avril 1974 à Alcobendas. Repérée par son...

Documentaire Brigitte Bardot : portrait intime d’une star En 1973, au sommet de sa célébrité, Brigitte Bardot tourne le dos au cinéma pour se vouer corps et...

Documentaire Les scandales de « La religieuse » À cent cinquante ans de distance, La religieuse, roman que Denis Diderot a passé plus de vingt ans à...

Documentaire Une technique particulière : le found footage D’abord une technique cinématographique, le found footage a ensuite évolué en son propre genre après avoir connu une vague...

Documentaire Mickey Rourke, généreux et solitaire Mickey Rourke est un acteur, scénariste et boxeur américain né le 16 septembre 1952 à Schenectady2,3. Élève à l’Actors...

Documentaire Bourvil : le rire face à la mort Le 11 septembre 1969, André Bourvil est retrouvé inanimé dans une chambre d’hôtel près de Perpignan. Ce n’est qu’une...

Documentaire Bollywood – L’évasion par le grand écran Le 21 mai 1913, l’Inde projetait son premier film : « Raja Harishchandra ». Un siècle plus tard, le...

Documentaire Charles Bronson, le génie du mâle Le portrait tout en muscles et en moustache de l’acteur Charles Bronson (1921-2003), un paradoxe aussi attachant que taiseux,...

Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Pierre Salvadori, portrait de famille Documentaire sur le réalisateur de Hors de Prix, Comme Elle Respire, Les Apprentis…

Documentaire Jean Rochefort, cavalier seul Le roman de la vie de Jean Rochefort contient de nombreuses pages blanches, tout simplement parce que l’acteur n’a...

Article Top 5 des films avec Tom Cruise à ne pas manquer Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...

Documentaire Meryl Streep, mystères et métamorphoses « Le choix de Sophie », « Out of Africa », « Sur la route de Madison »… : en près d’un demi-siècle de carrière,...

Documentaire Django, Trinita et les autres… ll était une fois dans les années 60, un jeune garçon qui fréquentait frénétiquement les cinémas de quartier pour...