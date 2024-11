Documentaire

Trente ans après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963, l’hypothèse de Lee Harvey Oswald agissant seul perd de sa crédibilité. L’enquête approfondie menée par Sunset révèle des témoignages inédits : ceux de la maîtresse du vice-président Johnson, de celle de Fidel Castro, du fils d’un prétendu second tireur, ainsi que des témoins présents à Dealey Plaza, de l’avocat Mark Lane et d’un ex-cadre de la CIA. Tous convergent vers une thèse de complot, évoquant les motivations profondes derrière l’assassinat du 35ème Président des États-Unis. Ces témoins suggèrent que les désirs de Kennedy de se retirer du Vietnam, de se rapprocher de Cuba et de remanier la direction de la CIA, vue comme responsable de l’échec de la Baie des Cochons, auraient été les catalyseurs de ce complot. Ce documentaire, réalisé par Jean-Pierre Van Geirt et Arnaud Hamelin, plonge dans les abysses d’une des énigmes les plus persistantes de l’histoire américaine.

Réalisateur : Jean-Pierre Van Geirt et Arnaud Hamelin