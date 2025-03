Documentaire

Les Égyptiens croyaient que Râ, le dieu Soleil, plongeait chaque soir dans les ténèbres pour y livrer une série de combats avant de réapparaître le lendemain en vainqueur de l’autre côté de la Terre. Mais la réalité est tout autre. Et Jean-Pierre Luminet de nous expliquer le Soleil. » C’est une étoile grosse comme un million de fois la Terre. Au centre, sa température est environ 15 millions de degrés. La phase d’équilibre d’énergie du Soleil dure depuis cinq milliards d’années et durera à peu près autant. Quand cette phase s’achèvera par épuisement du combustible, le noyau se contractera, les couches extérieures se dilateront et engloberont l’orbite de la Terre. Son cœur s’échauffera à 100 millions de degrés, puis, épuisée, l’enveloppe externe sera éjectée. Le Soleil deviendra alors une minuscule naine blanche de la taille de la Terre et refroidira lentement pendant plus de 10 milliards d’années. « . Comment sauver la Terre de l’inéluctable ? » Certains chercheurs ont proposé de l’équiper d’un gigantesque propulseur capable de lui faire quitter l’orbite même du Soleil. » Le professeur et ses élèves de rire devant cette naïve hypothèse…