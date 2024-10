Documentaire

L’eau de javel est un produit couramment utilisé dans les foyers et les établissements publics pour ses propriétés désinfectantes. Son efficacité à éliminer les bactéries, les virus et les champignons en fait un allié précieux pour maintenir un environnement propre. Cependant, son utilisation n’est pas sans risque, et de nombreuses questions se posent quant à ses effets sur la santé et l’environnement. Est-elle réellement dangereuse, ou son usage peut-il être considéré comme inoffensif sous certaines conditions ?