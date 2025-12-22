Les Romands sont nombreux à apprécier des vacances à bord d’un de ces grands bateaux qui sillonnent les mers...
On y achète des barres chocolatées, des boissons, on peut même y retirer de l’argent : les distributeurs automatiques...
« La Ruche qui dit Oui ! » met aujourd’hui en relation directe consommateurs et agriculteurs via son site...
La géolocalisation est une technologie qui permet de nous positionner sur un plan en temps réel. Utilisée par quasiment toutes...
Le jour de son anniversaire, on reçoit des cadeaux de ses proches. Mais en se creusant la tête, on...
Un carrelage qui tue les bactéries, des vitres qui se nettoient toutes seules ou encore des tissus anti-tâches. Ce...
Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans plusieurs couches d’emballages. Une...
Lorsqu’il s’agit de choisir un produit de lessive, les consommatrices et les consommateurs conservent la plupart du temps leurs...
Choisir une complémentaire santé adaptée à ses besoins peut sembler complexe, mais une réflexion méthodique permet de trouver la...
Instagram est devenu l’un des réseaux sociaux les plus prisés pour développer sa visibilité, que l’on soit influenceur, marque,...
Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage...
La gestion de patrimoine permet de sécuriser et de faire fructifier son épargne. Cependant, se lancer dans nécessite de...
Gérer son budget de manière intelligente est devenu une priorité pour de nombreuses personnes, que ce soit face à...
Réduire ses dépenses alimentaires tout en maintenant une bonne qualité nutritionnelle est un défi que beaucoup de personnes souhaitent...
Le gaspillage alimentaire constitue un enjeu écologique et économique majeur. Chaque année, environ 10 millions de tonnes de nourriture...
En France, le monopole du gaz n’existe plus et de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché. Parmi eux,...
Véronique est mère de deux enfants et est vraiment nulle en orthographe. Elle le vit de plus en plus...
La fabrication de sa propre lessive maison est une démarche simple, écologique, et économique. Elle permet de limiter les...
Les industriels ont l’habitude de détruire leurs produits, mais une association fondée en 2008 a changé la donne. Partant...
Dans le domaine de la sécurité domestique, les équipements de surveillance traditionnels sont souvent confrontés à des problèmes tels...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site