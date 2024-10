Documentaire

Documentaire de 52 minutes sur la 10 ème édition du Festival Sénégalais de Théâtre-Forum « Allons encore plus loin avec les outils du Théâtre-forum…! », organisé à Dakar par la troupe Kàddu Yaraax du 21 au 26 Septembre 2014. En 2014, le festival a regroupé au coeur du quartier de pêcheur de Yarakh 13 troupes de théâtre, 10 animateurs d’ateliers et un public large et varié. Environ 150 personnes venant des quatre coins du Sénégal, de Mauritanie, de France, d’Espagne, d’Italie, des Etats-Unis, de Roumanie, d’Afrique du Sud et d’Inde, se sont retrouvées lors de cet important événement culturel d’Afrique de l’Ouest. Au travers d’interviews, d’extraits de spectacles et de scènes de vies, ce documentaire met en perspective les multiples approches et pratiques du théâtre forum avec les divers contextes culturels dans lesquels il est mis en oeuvre. Un documentaire réalisé par Bastien Defives.