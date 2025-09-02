Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Pour connaître les causes de l’attaque de requin, les chercheurs doivent explorer différentes théories.
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Ici, les lions sont élevés pour la pharmacopée chinoise
Au Brésil, le centre d’Itamaraca recueille les jeunes lamantins qui s’échouent régulièrement sur les plages du littoral. Ce phénomène...
Cette petite chienne prend conscience de son environnement. Elle commence à ouvrir les yeux et à entendre. Elle découvre...
D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui...
Les phoques gris se prélassent au soleil mais se révèlent de redoutables prédateurs sous-marins. Ils font depuis peu leur réapparition...
Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...
Comme pour nous, le comportement des animaux évolue en fonction des époques et des circonstances, ce qui leur donne...
Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…
Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique,...
Véritable paradis des oiseaux, l’Acadiane, ou pays cadien, s’étend le long du golfe du Mexique, de La Nouvelle-Orléans à...
Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent...
Les chiens sont des animaux très réactifs et sensibles aux émotions. Ils sont capables de détecter subtilement les changements...
