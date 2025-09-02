Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces petits mammifères sont nos ancêtres et ont côtoyé les dinosaures Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.

Documentaire Pour ce wombat, l’anticipation est la meilleure chance de survie Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...

Documentaire Le papillon comète de Madagascar perdure sans pouvoir se nourrir Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.

Documentaire Pourquoi certains requins relâchent-ils leur proie après l’avoir mordue ? Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...

Documentaire Une femelle guépard appelle désespérément ses petits Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.

Podcast L’ami des gibbons « C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...

Documentaire La mise-bas mouvementée d’une femelle suricate Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.

Documentaire Une usine à lions Ici, les lions sont élevés pour la pharmacopée chinoise

Documentaire Les orphelins de la mer Au Brésil, le centre d’Itamaraca recueille les jeunes lamantins qui s’échouent régulièrement sur les plages du littoral. Ce phénomène...

Documentaire Ce chiot ouvre les yeux pour la 1ère fois Cette petite chienne prend conscience de son environnement. Elle commence à ouvrir les yeux et à entendre. Elle découvre...

Documentaire Comment le chat a conquis le monde ? D’où viennent les chats domestiques ? Au fil des dernières découvertes scientifiques, la passionnante épopée d’un petit félin qui...

Documentaire Le phoque gris | Les animaux sauvages d’Europe Les phoques gris se prélassent au soleil mais se révèlent de redoutables prédateurs sous-marins. Ils font depuis peu leur réapparition...

Documentaire Trafics illégaux : animaux en danger Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...

Conférence Les chats ont leur culture, donc leur histoire Comme pour nous, le comportement des animaux évolue en fonction des époques et des circonstances, ce qui leur donne...

Documentaire Renard VS campagnol (très beau) Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…

Documentaire Le léopard de mer, seigneur des glaces Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique,...

Documentaire Louisiane, la passion des oiseaux Véritable paradis des oiseaux, l’Acadiane, ou pays cadien, s’étend le long du golfe du Mexique, de La Nouvelle-Orléans à...

Documentaire Qui sont les animaux avec des compétences de survie ultime ? Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent...