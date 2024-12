Documentaire

Ostende, en Belgique, une station balnéaire de la mer du Nord.Nous sommes le 31 octobre 2013, il est 22H 56. L’ascenseur de l’hôtel Mondo vient de s’immobiliser au rez de chaussée. Le client de la chambre 602, en sort, s’approche du réceptionniste de l’hôtel et lui dit de but en blanc : « Ma femme vient de se suicider, appelez les secours »

Face à l’urgence de la situation, l’attitude et le ton détaché de l’homme, laissent d’abord penser au réceptionniste, qu’il s’agit d’une mauvaise blague d’Halloween…Mais le client n’est pas n’importe qui. Il s’appelle Raphael Wesphael. Il a 54 ans, c’est un parlementaire belge écolo, dont la réputation est celle d’un homme sans scrupule, à l’ambition démesurée et qui ne plaisante pas.

Le réceptionniste, accompagné de l’homme politique, décide alors de monter au 6ème étage de l’établissement. Lorsqu’il ouvre la porte 602, il découvre Véronique Pirotton, 42 ans, journaliste, qui, effectivement, gît dans la salle de bains attenante à la chambre. Elle est couchée sur le dos vêtue d’un seul tee- shirt. Un sac plastique est posé juste à côté de son visage.

Mais rapidement, la thèse du suicide, avancée par le député, va faire tiquer la justice. Car comment cette femme aurait-elle pu s’étouffer, seule, avec un sac plastique?

En fait, tout porte à croire, que la jeune femme s’est bagarrée : son corps et recouvert d’hématomes et sa chambre est en pagaille. Et puis, il y a cette lettre laissée par Véronique à son fils. Quelques lignes pour l’informer qu’elle s’absente quelques jours de Bruxelles pour échapper à l’emprise de Raphael Wesphael, son mari. Elle lui laisse une adresse en cas d’urgence où il peut la joindre : l’hôtel Mondo à Ostende. La jeune femme devait donc se retrouver dans cet hôtel, seule. Enfin, l’analyse du téléphone de la jolie quadragénaire va révéler qu’elle avait un amant et que son dernier appel passé, quelques minutes seulement avant de mourir, lui était à destiné….

Alors que s’est–il passé dans le huis-clos de la chambre 602 de l’hôtel Mondo? Raphael Wesphael serait-il venu sans y être invité, dans le but de tuer sa femme??Le procès très médiatisé, qui s’est tenu en octobre 2016 a répondu à la question par l’acquittement du député. Mais cette victoire est-elle celle de la vérité ou celle d’homme qui a su séduire ses jurés ? Nous lui avons demandé et il a accepté de nous raconter sa version des faits.

Première diffusion : 01/03/2017

Un reportage de Cyrielle ADAM