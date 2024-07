Documentaire



Qui pouvait penser que le Mozambique, après plusieurs années de guerre civile, deviendrait en si peu de temps, un modèle en matière de préservation de la biodiversité ? Grâce à des projets novateurs et une réelle volonté politique, le pays est devenu un refuge pour de nombreuses espèces animales.

Jéromine Pasteur part ainsi à la découverte du parc national des Quirimbas, qui bénéficie du soutien du WWF, de l’AFD et du Fonds pour l’Environnement Mondial. Le parc réussit à conjuguer protection de la nature avec développement économique durable et bienêtre des populations locales sur un territoire immense composé de terres agricoles, de forêts, de côtes et d’îles coralliennes.

Le parc des Quirimbas, dont la superficie est estimée à 7 500 kilomètres carrés, abriterait près de deux mille éléphants. Jéromine découvre que la cohabitation entre agriculteurs et pachydermes ne va pas de soi. Elle accompagne les gardes du parc qui, en concertation avec la population locale, tentent de trouver des solutions.

Puis, Jéromine se rend sur l’île d’Ibo où des aires marines protégées ont été créées à la demande des pêcheurs afin de remédier à la disparition du poisson, leur unique source de subsistance. Accompagnant les pêcheurs, elle découvre leurs techniques de pêche plus respectueuses de l’environnement.

Enfin, direction Guludo. Plages de sable blanc, cocotiers, un attrait certain pour un tourisme en voie de développement et une opportunité unique pour une population extrêmement pauvre de voir des infrastructures se développer dans leurs villages.

Réalisateur : Laurent Sbasnik