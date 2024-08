Documentaire



Dix ans après l’adoption par l’ONU d’une convention sur les droits des enfants, ce document dévoile les conditions de travail et d’exploitation que subissent les enfants dans plusieurs pays du monde : Turquie, Mexique, Philippines, Pakistan.

Mais aussi dans les régions dites plus avancées, comme le sud-est des États-Unis et même l’Angleterre. Comment le travail des enfants a-t-il évolué au cours des dernières années ?

De quelle façon s’opère le recrutement ? Et quelle est la responsabilité des pays de l’Ouest et de leurs multinationales dans ce contexte ?

Réalisateur : Elizabeth Drevillon