Documentaire

Une meute de chiens Anglo-Français de petite vénerie. Des chasseurs sans fusils, dotés de solides jambes puisqu’ils chassent à pied. Un maître d’équipage, Emmanuel Frachon, « drôle de petit bonhomme », que tout le monde appelle MANO. Et enfin, celui après qui tout le monde court, le lièvre… Amoureux de nature et des animaux, éleveur, MANO est un être généreux et passionné qui vit sa passion pour la chasse à courre d’une manière pas tout à fait raisonnable. Il sait la dessiner mieux que quiconque et reconnaître parmi ses chiens ceux qui ont le plus de talent. Entre Allier et Nièvre, dans le riche pays Bourbonnais, il nous emmène avec son équipage “le Rallye Sans le Sou” à la poursuite de plusieurs lièvres malins et retords. Un documentaire de Richard Jabeneau, French Connection Films, Seasons