Documentaire



Ce film vous fera pénétrer dans le monde du silence où « le grand bleu » tel un virus pousse des hommes a risquer leur vie chaque jour en plongeant à des profondeurs déraisonnables pour le «sang de la mer», un joyau incomparable : le corail rouge. C’est en France au sud de l’île de Corse, dans les bouches de Bonifacio, que pousse le corail rouge sang, le plus beau du monde et le plus cristallin. Depuis des siècles, il fascine les hommes. Sa couleur rouge et son squelette minéral l’ont fait longtemps comparer au sang de la gorgone tuée par Persée dans la mythologie. Dans ce film, vous allez plonger au côté d’un vrai corailleur qui, chaque jour au risque sa vie, descend à plus de 80 mètres de profondeur. Vous assisterez en direct à la cueillette du corail rouge de Corse. Vous serez proche de ces corailleurs comme vous ne pourrez jamais l’être, l’angoisse, la déception, la peur sont leur quotidien mais aussi la passion et la joie de trouver ces merveilles. Une véritable aventure au fond des mers mais aussi sur terre qui vous emportera en Italie, près de Naples à Torre Del Greco où les branches rouges sont acheminées pour être taillées ou sculptées. Elles sont ensuite exportées à travers le monde pour fabriquer de somptueux joyaux. Vous pénétrerez dans les secrets du Joaillier FRED et de ses créations. Documentaire de Patrick Voillot