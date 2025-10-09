Ressources Dans la même catégorie

Conférence La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien Depuis sa jeunesse, Matthieu Tordeur cultive un désir d’aventure. Il a fait le tour du monde au volant d’une...

Documentaire Arménie , une terre de traditions Horizons infinis. Miracles de la nature. Vénérables cathédrales. Monastères mystiques. Montagnes sacrées. Enigmes préhistoriques. Ce sont quelques caractéristiques de...

Documentaire Géorgie – Perle du Caucase Située à un carrefour stratégique entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie a subi les invasions perses, byzantines, arabes, turques,...

Documentaire Trancoso au Brésil : le refuge des ultra riches ! Son côté à la fois authentique et tendance rappelle le Saint-Tropez des années 50. Trancoso se trouve au nord...

Documentaire Charme des jardins anglais Le jardin à l’anglaise est en complète opposition au style de jardin à la française très structuré, par son...

Documentaire Les kali’nas : survivre grâce aux esprit du delta Au nord de la Guyane, à l’embouchure du fleuve Maroni, vit le peuple kali’na. Entre traditions et modernité, ils...

Documentaire Le quotidien fou de ces familles qui vivent sur l’eau Le pari fou de familles qui ont quitté leurs proches et vendu leurs maisons pour une vie sur l’eau...

Documentaire Echappées belles – Canal du midi Le long du Canal du Midi, Sophie débute ce numéro à Sète, patrie de Brassens et de Paul Valéry....

Documentaire Kham : la terre des cavaliers Tibétains Kham, une région de l’Est du Tibet, est le lieu d’origine des cavaliers Khampas : des guerriers Tibétains qui...

Documentaire Échappées belles – Martinique, un rayon de soleil Le périple martiniquais se fera en compagnie de Raphaël. Fort de France avec ses plages magnifiques, nous ferons la...

Documentaire Tunisie – Tozeur – Sidi Bou Saïd – Tunis Philippe Gougler, globe trotteur ferroviaire, aborde la Tunisie par le sud avec la ville de Tozeur, dernière gare aux...

Documentaire Garonne Après la découverte de Bordeaux, la croisière nous conduit sur la Garonne vers Cadillac. Après une navigation en gabare...

Documentaire Chili – La vallée de l’Elqui Philippe Gougler survole avec Maria-Isabel le désert de l’Atacama au Chili. Soudain il aperçoit une oasis qui serpente le...

Documentaire Echappées belles – De Belle-Ile à Ouessant, les îles du Ponan Sophie arrive au Port du Palais pour entamer une ballade en vélo à Quiberon. La bien nommée, Belle île...

Documentaire Samoa : le tatouage en héritage | Rituels du monde Aux Samoa, le tatouage est avant tout un rite d’appartenance au groupe et surmonter la douleur fait partie intégrante...

Documentaire Russie, de Moscou au lac Baïkal Voyage itinérant en train, à la découverte de la Russie. Première étape à Moscou, la capitale, célèbre pour sa...

Au sud de l’Amérique du Sud, la Patagonie est un territoire immense aux paysages exceptionnels. Pour les découvrir, Jean-Etienne...

Documentaire Le marché au poisson de Dar es Salam A Dar es salam, le marché au poisson est particulièrement animé et l’on y vend le poisson en chantant....