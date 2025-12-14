Documentaire

Viñales, petite ville fondée sur la culture du tabac, est devenue la capitale cubaine de l’écotourisme. Ici, le temps semble s’être arrêté. Dans cette région, le régime n’a jamais appliqué les réformes agraires. Sans doute parce que Fidel Castro a toujours compté sur les cigares cubains comme source de devises.

Pour le plus grand bonheur des touristes, attirés par l’étrange décor des Mogotes, ces montagnes escarpées qui remontent à l’époque des dinosaures. Entouré de ce paysage calcaire, Paco, producteur de tabac local, ne semble pas perturbé par les changements qui s’annoncent.

Documentaire : Cuba, l’Île Sanctuaire – Episode 2

Un documentaire de Pierre Belet

